Une décision déchirante pour Marc Gasol

Le centre Marc Gasol a dit que sa décision de quitter les Raptors de Toronto avait été pour le moins déchirante, y allant également d’une explication qui laissera les partisans de l’équipe plutôt perplexes.

Le vétéran de 35 ans a signé un contrat de deux ans avec les Lakers de Los Angeles à titre de joueur autonome le weekend dernier. Ayant aidé la formation ontarienne à décrocher le premier titre de la NBA de son histoire en 2019, il croyait ne pas être en mesure d’offrir à son ancienne organisation ce qu’elle attendait de lui.

«Nous luttions toujours pour la prochaine bague de championnat, mais je n’étais pas certain d’être le joueur qu’ils voulaient voir pour gagner, a-t-il déclaré au réseau TSN. Je pensais que la bonne chose à faire pour moi était de me joindre aux Lakers et de contribuer à leurs réussites.»

Pourtant, l’Espagnol aurait certes pu aider les Raptors en 2020-2021. Il compte trois invitations au match des étoiles en carrière et a été choisi le joueur défensif par excellence de la ligue à une occasion. Évidemment, l’âge est une variable importante et sa production offensive a diminué au cours des deux plus récentes campagnes passées dans la Ville Reine, mais en dépit de sa moyenne de 7,5 points par rencontre en 2019-2020, il peut encore aider une équipe.

Tristesse

Gasol a par ailleurs exprimé ses sentiments les meilleurs à l’égard de ses anciens coéquipiers à Toronto.

«J’ai mentionné à ceux qui demeurent là-bas – Kyle [Lowry], Freddy [VanVleet], Pascal [Siakam], Norm [Powell] et tous les autres – à quel point ils signifient beaucoup à mes yeux et comment ils m’ont aidé, a-t-il indiqué. Ils vont me manquer beaucoup, je ne peux pas vous mentir. Nous avons vécu ensemble quelque chose d’unique et très spécial qui demeurera un fait marquant pour toujours. Et personne ne peut nous enlever cela.»