Stephen Curry veut faire taire les dénigreurs

Comptant parmi les grandes vedettes de la NBA, Stephen Curry croit toujours pouvoir mener les Warriors de Golden State à un championnat, malgré une dernière saison catastrophique et l’absence prolongée de son coéquipier Klay Thompson.

«C’est un peu rafraîchissant de se retrouver dans la catégorie des sous-estimés. Nous savons que les Lakers de Los Angeles sont les champions en titre. Nous devrons les battre et nous sommes prêts pour ça», a-t-il affirmé dans une entrevue publiée sur le site web The Undefeated, propulsé par le réseau ESPN.

On ne pourra jamais accuser Curry de manquer d’optimisme. En 2019-2020, les Warriors ont pourtant terminé au dernier rang dans la NBA avec une fiche de 15-50. Or, non seulement la formation californienne était privée de Thompson, mais Curry a lui-même été limité à cinq petits matchs après avoir subi une intervention chirurgicale à la main gauche.

«Nous savons que nous pouvons compétitionner avec n’importe qui dans cette ligue», a repris Curry, qui avait mené les Warriors à cinq finales consécutives, dont trois championnats, entre 2015 et 2019.

Ce n’est pas la fin

Malgré les succès du passé, les propos de Curry surprennent, puisque Thompson, son fidèle complice, a appris qu’il devra rater une autre saison complète après une grave blessure au tendon d’Achille subie à l’entraînement.

«Nous savons à quel point Klay est fantastique, a déclaré Curry. Je ne dis pas le contraire, mais nous entendons ce qu’il se dit: “c’est la fin pour les Warriors”».

Tout en reconnaissant que la dernière année a été difficile pour les Warriors, Curry dit vivre dans le moment présent et demeurer optimiste.

«Un coup dans les flancs»

Quand l’entraîneur-chef Steve Kerr et le directeur général Bob Myers lui ont appris la mauvaise nouvelle concernant Thompson, Curry a reconnu que c’était «un coup dans les flancs» et qu’il a même versé des larmes.

«Tu ne sais pas vraiment quoi dire quand un gars comme ça doit traverser deux rééducations importantes, mais au final, il faut le soutenir», a note la vedette.

Curry tentera de le faire en menant les Warriors à la victoire lors de la prochaine saison de la NBA devant commencer le 22 décembre.