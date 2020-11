MLS: avantage Toronto

Dans un match de premier tour des éliminatoires de l’Association Est de la MLS, le Nashville SC affrontera, mardi soir, le Toronto FC, dans le Connecticut puisque c’est là que se sont installés les «Reds».

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 18h00. Elle sera suivi de celle entre l'Union et le Revolution (20h00) puis de celle entre les Sounders et le Los Angeles FC (22h30).

Ceux-ci ont terminé la saison en force avec une série de quatre matchs sans défaite, dont trois victoires par la même marque de 1 à 0.

Toronto (44 points) a terminé au second rang dans l’Est pendant que Nashville (32 points) a facilement battu Miami 3 à 0 en match de barrage vendredi dernier. L’équipe du Tennessee a terminé la saison au 7e rang avec une première saison fort encourageante.

Il faut s’attendre à une véritable partie d’échecs entre ces deux équipes, qui ont fait belle figure sur le plan défensif, Nashville ayant d’ailleurs la seconde meilleure défensive dans l’Est.

Mais comme l’attaque torontoise est un peu mieux dotée, il faut lui accorder l’avantage pour passer à la ronde suivante.

L'Union a de grandes ambitions

Pendant que les joueurs de l’Impact pansent encore leurs blessures, ceux du Revolution de la Nouvelle-Angleterre sont de retour sur le terrain et disputeront leur match de premier tour contre l’Union de Philadelphie.

Si les «Revs» ont joué vendredi dernier, l’Union a profité d’une pause d’une semaine depuis son dernier match, ce qui est toujours bien utile pour soigner les bobos à ce stade-ci de la saison.

Le hasard veut que ce dernier match ait justement été disputé contre le Revolution, une rencontre que Philadelphie a remportée 2 à 0 pour confirmer le premier championnat de la saison régulière de la concession.

Il n’est pas bien difficile de comprendre pourquoi l’équipe de Jim Curtin a terminé la saison au premier rang. Elle a été d’une constance impeccable, ne perdant jamais deux matchs de suite et n’étant jamais plus de deux rencontres sans obtenir une victoire.

Gros défi

C’est donc un gros défi qui attend les hommes de Bruce Arena sur le bord du fleuve Delaware, où se trouve le Subaru Park.

Regardons d’abord les chiffres et ce qu’ils disent. L’Union a terminé au premier rang dans l’Est avec 47 points grâce à une fiche de 14-4-5. Il présente d’ailleurs une fiche parfaite de neuf victoires en autant de sorties à la maison en 2020.

Une chance que les «Revs» se sont plutôt bien débrouillés sur les gazons adverses cette année avec un dossier de 5-4-1, le second meilleur de la MLS.

Le hic, c’est que si le Revolution avait le numéro de l’Impact cette année, l’Union a celui de son adversaire avec un dossier de trois victoires et un revers jusqu’à maintenant.

Disons qu’il est difficile de ne pas accorder l’avantage à l’Union, qui vient de connaître la meilleure saison de son histoire.

La grande qualité de l’Union, c’est son équilibre et la qualité de son effectif malgré l’absence de vedettes.

Philadelphie présente la meilleure attaque de l’Association Est avec 44 buts et pourtant, aucun joueur n’en a marqué plus de 10. Il faut toutefois concéder que seulement

sept joueurs ont franchi la barre des 10 buts en cette saison écourtée dans la MLS.

Il n’en demeure pas moins que 13 joueurs ont contribué à au moins un but chez l’Union cette année.

À cela, on ajoute la meilleure brigade défensive du circuit avec seulement 20 buts accordés en 23 rencontres, ce qui a permis à Andre Blake de récolter huit blanchissages. On voit mal comment les «Revs» seront en mesure de sortir de ce match, surtout que Philadelphie est clairement un aspirant à la Coupe MLS.

Le Los Angeles FC décimé

C’est une saison à oublier pour le Los Angeles FC malgré une présence en éliminatoires.

D’ailleurs, celle-ci pourrait bien être de courte durée en raison de la COVID-19. En effet, le meilleur buteur de la saison, Diego Rossi avec 14 buts, ne devrait pas être du match puisqu’il a reçu un diagnostic positif alors qu’il était avec l’équipe nationale d’Uruguay, la semaine dernière.

Et il n’est pas le seul puisque l’arrière gauche Diego Palacios et le milieu Jose Cifuentes ont eu aussi été déclarés positifs lors d’un séjour avec l’équipe nationale de l’équateur.

Le LAFC fait face aux Sounders de Seattle, qui ont remporté deux des trois affrontements entre les deux équipes cette saison.

Seattle a remporté la dernière Coupe MLS et a affiché beaucoup plus de constance et la belle qualité défensive de cette équipe devrait lui permettre de tenir le LAFC à distance.