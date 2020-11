«Marc vidait mes congélateurs d'ailes de poulet!»

Jean Pascal était l’invité de Dave Morissette, lundi, à l’occasion de l’émission «Dave Morissette en direct».

L’animateur chevronné en a profité pour réunir le boxeur et deux de ses plus récents entraîneurs, tous deux bien connus des amateurs de boxe québécois : Stéphan Larouche, l’actuel instructeur de Pascal et Marc Ramsay (de 2000 à 2015), l’ancien.

Questionné à savoir comment il percevait Jean Pascal à l’époque où il boxait sous la férule de Ramsay, Larouche a d’abord répondu ceci, en éclatant de rire : «Je percevais Jean comme un boxeur de 4 rounds». La table était mise pour le reste de l’entrevue! Le coloré pugiliste a alors répliqué. «Qui aurait cru que Jean Pascal et Stéphan Larouche seraient un jour réunis? J’ai tellement parlé dans son dos! «InterBox était mon ennemi juré quand je boxais pour GYM, mais tout s’est toujours fait dans le respect. Stéphan ne m’a jamais insulté personnellement, et c’est pour ça que c’est devenu mon coach par la suite.»

Le combat Bute-Pascal

L’un des combats de boxe les plus marquants des dernières années, au Québec, est sans contredit celui ayant opposé Pascal à Lucian Bute. Le 18 janvier 2014, une performance sans bavure permettait à l’invité du jour de l’emporter par décision unanime au terme d’un duel à sens unique. Il était à cette époque entraîné par Marc Ramsay... et affrontait Larouche! «Jean était visiblement le mieux préparé des deux et ç’a finalement été un combat à sens unique», a reconnu Larouche lorsque questionné à ce sujet par Dave Morissette.

L’importance de la guerre psychologique

C’est connu : Jean Pascal a toujours été maître dans l’art de déranger ses rivaux lors des conférences de presse précédant les affrontements. L’une de ses «performances» les plus marquantes à cet égard a sans aucun doute été réalisée tout juste avant le combat contre Marcus Browne. «Il y avait eu des rumeurs de violence conjugale le concernant. Je suis donc arrivé à la conférence de presse avec une perruque de femme! Il ne l’a vraiment pas trouvé drôle. Il a d’ailleurs tenté de m’arracher la tête lors des premiers rounds du combat. «En gagnant la guerre psychologique, tu peux commencer le combat avec une avance sur ton rival.»

Pour la petite histoire, Pascal avait finalement défait Browne par décision unanime, raflant du même coup les titres Silver du World Boxing Council (WBC) et intérimaire de la World Boxing Association (WBA) chez les mi-lourds.

Une méthode peu conventionnelle

Jean Pascal, de son propre aveu, n’a jamais eu de difficulté à faire le poids avant ses combats. Il a toutefois révélé une savoureuse anecdote en lien avec la nourriture et... Marc Ramsay! «Marc savait que j’adorais les ailes de poulet. Avant les combats, il venait chez moi et vidait mes congélateurs pour être sûr que je fasse le poids! Il voulait se rassurer ainsi. Il me disait qu’il allait me redonner mes ailes de poulet si je gagnais. Je le faisais, mais il n’en restait jamais!»

