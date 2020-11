Jagr croit en Ovechkin

L’ancien attaquant vedette de la Ligue nationale de hockey (LNH) Jaromir Jagr est persuadé qu’Alex Ovechkin réussira à battre le record de buts inscrits par Wayne Gretzky.

C’est ce que le célèbre numéro 68 a déclaré, lundi.

«Auparavant, je pensais qu'Ovechkin n'avait aucune chance de battre le record de buts de Gretzky, a dit Jagr et dont les propos ont été rapportés par le site internet de la LNH. C'était il y a six ans, mais Alex a changé et est devenu un meilleur joueur de hockey. Il est plus efficace qu'il ne l'était dans sa jeunesse. Je pense qu'il travaille plus fort maintenant. Il pourra [battre le record de Gretzky] s'il reste en bonne santé et continue de travailler aussi fort que présentement.»

«Ovi» a inscrit 706 buts dans le circuit Bettman, soit 188 de moins que Gretzky.

La saison dernière, il a amassé 48 réussites en 68 parties et est ainsi devenu le huitième joueur de l’histoire de la LNH à atteindre le cap des 700 filets.

Récemment, Ovechkin a déclaré qu’il avait l’intention de disputer cinq autres saisons dans la LNH. Cela signifie qu’il devra déjouer les gardiens adverses au moins 38 fois en moyenne par saison pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue.

En carrière, le Russe de 35 ans n’a pas atteint le cap des 38 buts ou plus à seulement deux occasions, lors de saisons complètes de 82 matchs.