Claude Julien mord dans la vie

Maintenant qu’il a retrouvé la santé, l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien, assure qu’il a toujours la passion du hockey.

«La santé est importante, mais ce qui est tout aussi important, c'est la passion, l'enthousiasme et tout le reste», a affirmé l’homme de 60 ans au site francophone de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«J'aime aller à l'aréna chaque jour, travailler avec les joueurs et les préparer pour les matchs et les entraînements. Tant que vous aimez votre travail et que vous avez l'énergie et la passion pour bien le faire, ça va fonctionner, sinon, on se dit qu'on devrait prendre sa retraite parce que nous avons passé assez de temps derrière un banc.»

L’été dernier, Julien a été contraint de quitter la «ville-bulle» de Toronto, alors que son équipe disputait une série éliminatoire contre les Flyers de Philadelphie. Le pilote a dû subir une intervention au cœur.

«Je me sens à 100%»

«En ce moment, je me sens à 100%, a affirmé Julien. Mon cœur est à 100%. La seule chose qui m'a fait mal pendant un moment, c'est que le flux sanguin ne passait pas par mon cœur par l'une de mes artères qui était bloquée. Je crois que tout ça a été réglé, et je suis de retour à 100%, alors tant que ma santé est bonne, et que je conserve ma passion et mon enthousiasme, j'aimerais continuer à diriger le plus longtemps possible.»

De plus, l’entraîneur d’expérience a de quoi être passionné, lui qui a vu le directeur général Marc Bergevin faire plusieurs changements à sa formation.

«Ce sera une année très plaisante, a prévenu Julien. Nous avons un peu de tout. Nous avons grossi un peu notre équipe. Nous avons plus de munitions en attaque. Nous sommes très solides devant le filet. Nous avons obtenu un défenseur solide et des attaquants excitants qui vont rendre notre équipe très agréable à regarder jouer pour nos partisans. Nous avons hâte de jouer.»