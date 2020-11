À TVA SPORTS | Minnesota United 1 – Colorado 0

Les éliminatoires de la MLS se poursuivent à TVA Sports, ce soir, alors que Minnesota United se mesure aux Rapids du Colorado, à St. Paul.

Le match est actuellement en cours à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Nous sommes en première demie. La marque est de 1-0 pour le Minnesota United.

SOMMAIRE

PREMIÈRE DEMIE

44ème minute | L'arbitre décerne un carton jaune au milieu de terrain des Rapids Younes Namli.

31ème minute | Emanuel Reynoso rate une chance en or de doubler l'avance du Minnesota United alors que son tir termine sa course directement sur le poteau à la gauche du gardien de but William Yarbrough sur un trois contre un.

22ème minute | BUT - Kevin Molino profite d'un flottement dans la défensive du Colorado et marque son 10e but de la saison pour placer le Minnesota United en avant 1-0.

13ème minute | L'attaquant Robin Lod obtient un premier tir cadré pour le Minnesota United mais c'est facilement stoppé par le gardien des Rapids William Yarbrough.

5ème minute | Le Colorado menace mais Dyane St. Clair réalise un superbe arrêt du pied gauche à l’endroit du milieu de terrain Jonathan Lewis.

1ère minute | Début du match

Le Minnesota a amassé 34 points contre 28 pour le Colorado. Mais la perspective est sans doute faussée puisque le Colorado a disputé trois matchs de moins en raison d’une éclosion de COVID qui a forcé l’annulation de rencontres.

Autrement, malgré un écart de trois matchs disputés, les deux équipes présentent des statistiques qui se ressemblent beaucoup, ce qui laisse croire qu’on devrait avoir un duel très serré au Minnesota.

Voici les formations pour le match de ce soir:

a couple familiar faces back in the XI this evening... — Minnesota United FC (@MNUFC) November 22, 2020