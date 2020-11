Éliminatoires MLS: trois matchs intéressants dans l’Ouest

Trois matchs de première ronde sont disputés dans l’Association Ouest dimanche et on a droit à des affrontements intéressants.

Dans le premier duel, les Earthquakes de San Jose, qui ont fini au 8e rang, visitent le Sporting de Kansas City, de retour au sommet de son association cette année.

La rencontre sera diffusée à TVA Sports et sur TVA Sports direct, dès 15h30. Le tout sera suivi de MInnestoa United c. Colorado (dès 19h00) et Portland c. Dallas FC (dès 21h30).

Il y a seulement neuf points, ou trois victoires, qui séparent le Sporting au premier rang des Quakes au 8e. On ne peut donc pas donner la victoire à KC d’emblée.

Mais le Sporting possède une attaque respectable et les Quakes ont la pire défense de la MLS, et de loin. Ils ont de plus accordé 33 buts à l’étranger, ce qui donne un avantage non négligeable à KC.

Équilibré

Le second match de la journée opposera le Minnesota United FC aux Rapids du Colorado, équipes classées au 4e et 5e rang, respectivement.

Le Minnesota a amassé 34 points contre 28 pour le Colorado. Mais la perspective est sans doute faussée puisque le Colorado a disputé trois matchs de moins en raison d’une éclosion de COVID qui a forcé l’annulation de rencontres.

Autrement, malgré un écart de trois matchs disputés, les deux équipes présentent des statistiques qui se ressemblent beaucoup, ce qui laisse croire qu’on devrait avoir un duel très serré au Minnesota.

Dans le dernier affrontement, le FC Dallas, 6e dans l’Ouest, visite les Timbers de Portland, qui ont terminé au 3e rang. Si seulement cinq points séparent les deux équipes au classement, ça semble être le choc le plus inégal de la journée.

Portland possède une attaque percutante, alors que celle de Dallas a fourni à peine plus d’un but par match.

Dallas a remporté un match à l’étranger cette saison, ce qui n’est pas l’idéal quand on arrive en séries.