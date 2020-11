Carmelo Anthony n’en a pas fini avec la NBA

Le vétéran et ancien joueur étoile de la NBA Carmelo Anthony disputera au moins une autre saison, lui qui a accepté une offre d’un an des Trail Blazers de Portland, samedi.

Cette nouvelle a été rapportée par le site sportif The Athletic. Celui qui en sera à une 18e saison professionnelle, commandera le salaire minimal permis par la convention collective, en guise de loyauté envers les Trail Blazers.

Dix fois invité au match des étoiles du circuit Silver, «Melo» avait raté près d’un an d’activités, songeant fortement à la retraite, avant de se joindre à Portland en novembre 2019.

Là-bas, l’athlète de 36 ans a relancé sa carrière en montrant une moyenne de points par match de 15,4. Il n’a été devancé chez les Trail Blazers que par Damian Lillard et CJ McCollum.

Anthony a disputé la majorité de sa carrière avec les Nuggets de Denver et les Knicks de New York. Il a également effectué des passages moins fructueux avec le Thunder d’Oklahoma City et les Rockets de Houston, entre 2017 et 2019.

Hayward passe à la banque

Selon le réseau ESPN, Gordon Hayward se serait quant à lui entendu avec les Hornets de Charlotte pour quatre ans et un total de 120 millions $.

Le joueur de 30 ans était joueur autonome depuis qu’il a refusé l’année d’option à 34,2 millions $ de son contrat signé avec les Celtics de Boston. En 2019-2020, Hayward a été plus convaincant qu’à ses deux saisons précédentes au Massachusetts, obtenant en moyenne 17,5 points par match.

Par ailleurs, le Canadien Tristan Thompson s’est entendu sur les termes d’un contrat de deux ans d’une valeur de 19 millions $ avec les Celtics de Boston, selon Yahoo Sports.

Considéré comme l’un des meilleurs à travers la ligue au rebond, surtout offensif, Thompson a enregistré une moyenne de 12 points par match l’an dernier, un sommet en carrière. Le joueur autonome de 29 ans a disputé ses neuf premières saisons dans la NBA avec les Cavaliers de Cleveland.

De son côté, Rajon Rondo, champion la saison dernière avec les Lakers de Los Angeles, s’est entendu pour deux saisons et 15 millions $ avec les Hawks d’Atlanta, a également rapporté Yahoo Sports.