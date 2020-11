Montrezl Harrell se joint à l’équipe rivale

Les Lakers de Los Angeles ont offert un contrat de deux ans et 19 millions $ au joueur autonome Montrezl Harrell, vendredi.

L’ancien des Clippers de Los Angeles a remporté le titre de meilleur «sixième homme» de la NBA la saison dernière, pour sa contribution en provenance du banc.

En 63 parties, il a montré des moyennes de 18,6 points et 7,1 rebonds par match.

Il s’ajoutera à un groupe de qualité chez les champions en titre de la NBA. Dennis Schroder s’est également amené avec les Lakers tout récemment.

Du côté des Kings de Sacramento, la vedette De’Aaron Fox a accepté une prolongation de contrat de cinq ans et 163 millions $, le montant maximal permis par le circuit Silver. Celui-ci pourrait même atteindre 195,6 millions $ avec les bonus, a rapporté The Athletic.

Le jeune garde de 21 ans, cinquième choix au total du repêchage de 2017, a marqué en moyenne 21,1 points la saison dernière.

Howard déménage encore

Le vétéran Dwight Howard, lui, a rejoint une sixième équipe en autant de saisons en acceptant l’offre d’un an des 76ers de Philadelphie. À 34 ans, il a reçu moins de temps de jeu avec les Lakers, mais à tout de même inscrit plus de sept points et autant de rebonds par match.

À 32 ans, l’Italien Danilo Gallinari a touché le gros lot en s’entendant pour trois ans avec les faibles Hawks d’Atlanta à une moyenne annuelle dépassant les 20 millions $. Il a notamment aidé le Thunder d’Oklahoma City à attendre les séries avec sa moyenne de 18,7 points.

De son côté, le Heat de Miami s’est assuré de garder l’un de ses cadres en 2020-2021, en offrant une prolongation de deux saisons au Slovène Goran Dragic, pour 36,4 millions $. Plus effacé en saison régulière, il s’est réveillé en séries et a porté Miami jusqu’en finale, jusqu’à ce qu’il subisse une blessure au pied qui a mis fin à ses espoirs de championnat.