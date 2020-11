Un échange à trois dans la NBA

Les Celtics de Boston ont échangé le centre Enes Kanter aux Trail Blazers de Portland dans une transaction impliquant également les Grizzlies de Memphis, vendredi.

En retour de l’athlète de 28 ans, la formation du Massachusetts a obtenu des choix au repêchage du club du Tennessee, qui n’ont pas encore été déterminés.

De leur côté, les Trail Blazers ont envoyé Mario Hezonja et les droits de Desmond Bane aux Grizzlies. Le dernier a été un choix de première ronde (30e au total) du dernier repêchage de la NBA.

Pour revenir à Kanter, l’homme de 6 pi 10 po effectuera un retour à Portland, lui qui y a disputé 23 parties en 2018-2019. La saison dernière, il a maintenu des moyennes de 16,9 points et 7,4 rebonds en 58 parties.

De son côté, Hezonja en sera à une troisième formation en autant de campagnes, lui qui a porté les couleurs du Magic d’Orlando (2015 à 2018) des Knicks de New York (2018-2019) et des Trail Blazers (2019-2020). L’an passé, il a maintenu des moyennes de 4,8 points et 3,5 rebonds.