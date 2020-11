Junior Ulysse et Mathieu Germain font le poids

Junior Ulysse et Mathieu Germain ont tous les deux respecté la limite de poids en vue de leur duel de samedi, en finale du gala d’Eye of the Tiger Management présenté à Rimouski.

Germain (18-1-1, 8 K.-O.) a atteint la limite de 140 lb lors de la pesée officielle, vendredi. Pour sa part, Ulysse (18-2, 9 K.-O.) a fait osciller la balance à 139,6 lb.

Les deux boxeurs québécois, qui s’affronteront dans le cadre du tournoi Carré d’As, se disputeront les titres WBC Francophone et NABF des super-légers.

Steve Claggett (28-6-2, 18 K.-O.) et David Théroux (16-3, 11 K.-O.) ont également respecté la limite de 140 lb en vue de leur combat de championnat NABA des points super-légers. Claggett a enregistré un poids de 138,4 lb et Théroux, de 139,4 lb.

Par ailleurs, Raphaël Courchesne (8-0, 3 K.-O.) et l’Albertain Josh Wagner ont respecté la limite de 153 lb en prévision de leur affrontement chez les super-mi-moyens. Le Québécois Adam Dyczka (2-0, 1 K.-O.) et le Britanno-Colombien Jaye Byard (0-1) croiseront le fer chez les poids lourds.