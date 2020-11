Sébastien Bouchard va remonter sur le ring

Malgré les problèmes de la dernière année, Sébastien Bouchard jure qu'il va remonter sur le ring. Le boxeur a fait cette révélation lors d'une entrevue avec le journaliste Stéphane Turcot.

«C'est certain que je veux me battre à nouveau. Je vois mon avenir comme mon passé. J'ai toujours travaillé très fort et ça va continuer.»

Avant d'atteindre son objectif, Bouchard devra toutefois signer un nouveau contrat avec un promoteur.

«Mon entente avec Yvon est terminée, mais j'ai une très bonne relation avec lui. J'ai confiance qu'on va régler ça lorsque ce sera le bon moment.»

