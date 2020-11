PGA: un nouveau meneur à la Classique RSM

Robert Streb s’est emparé de la tête à la Classique RSM de la PGA en bouclant la deuxième ronde avec un pointage de 63 (-9), vendredi, à Sea Island en Géorgie.

S’exécutant sur le parcours Plantation, l’Américain a livré une performance sans faille couronnée par neuf oiselets. Après avoir enregistré un score de 65 jeudi sur le parcours Seaside, Streb présente un cumulatif de 128 (-14) et a deux coups d’avance sur son plus proche rival.

À égalité en tête à l’issue de la ronde initiale avec l’Anglais Matt Wallace, Camilo Villegas a reculé au deuxième rang en concluant la journée avec une carte de 66 (-4). Après avoir enregistré cinq oiselets et un boguey, le Colombien a conclu en force en réussissant un aigle au 18e trou.

Les Américains Bronson Burgoon et Patton Kizzire sont présentement troisièmes à trois coups du meneur.

Pour sa part, Wallace a glissé au 11e rang en complétant le parcours de Plantation avec une carte de 71 (-1). Avec un cumulatif de 135 (-7), il accuse maintenant sept coups de retard sur le sommet.

Chez les Canadiens, Roger Sloan se retrouve au 22e rang, à huit coups de Streb, après avoir joué une deuxième ronde de 69 (-3). L’Ontarien Corey Conners a quant à lui dégringolé au 30e rang, à neuf coups de la tête, en jouant 70 (-2) vendredi.

Les Ontariens David Hearn, Mackenzie Hughes et Michael Gligic, le Manitobain Nick Taylor et le Saskatchewanais Adam Hadwin n’ont pas été en mesure de se qualifier pour les rondes de la fin de semaine.

Les Canadiennes en recul

Du côté de la LPGA, les Canadiennes Brooke M. Henderson et Alena Sharp ont toutes deux perdu du terrain sur le sommet au Championnat féminin Pelican, qui est maintenant occupé par la Sud-Coréenne Sei Young Kim.

Cette dernière s’est hissée en tête grâce à une deuxième ronde de 65 (-5) à Belleair, en Floride. Avec un total de 132 (-8), elle n’a toutefois qu’un coup d’avance sur l’Américaine Ally McDonald.

L’Irlandaise Stephanie Meadow et l’Allemande Sophia Popov sont troisièmes à deux coups de la meneuse.

Cinquièmes à l’issue de la ronde initiale, Henderson et Sharp ont reculé au classement. La première est maintenant neuvième après avoir joué la normale de 70 vendredi. Elle présente un cumulatif de 138 (-2) et accuse six coups de retard sur Sei Young Kim.

Quant à Sharp, elle glissé au 14e rang, à neuf coups de la tête, en bouclant la deuxième ronde avec une carte de 71 (+1).