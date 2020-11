Les Alouettes amorceront leur saison locale le 17 juin

La Ligue canadienne de football (LCF) a publié son calendrier pour sa campagne 2021 vendredi et les Alouettes de Montréal disputeront leur premier match au Stade Percival-Molson le jeudi 17 juin.

Les adversaires des Moineaux pour ce premier duel à domicile seront les Blue Bombers de Winnipeg.

Les Alouettes fouleront toutefois leur terrain une première fois le vendredi 18 mai, dans le cadre d’un match préparatoire contre le Rouge et Noir d’Ottawa.

Ce sera contre l’équipe de la capitale fédérale que la formation de la Belle Province amorcera sa saison régulière, le vendredi 11 juin à Ottawa.

Les Alouettes disputeront quatre rencontres les vendredis soirs. Ils joueront également deux parties les jeudis soirs et autant de matchs les samedis en soirée.

Pour la prochaine saison, la LCF a choisi de donner un match intra division de plus à ses équipes, et ce, dans le but de réduire les longs déplacements.

Rappelons que la campagne 2020 du circuit canadien a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19. On ne sait toujours pas si les spectateurs seront admis dans les stades des équipes de la LCF lors de la prochaine saison.