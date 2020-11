Mise à jour de Bergevin dans le dossier Danault

Il y a eu des discussions entre Phillip Danault et les Canadiens de Montréal au mois de septembre, mais les négociations sont revenues au point mort.

C’est ce qu’a indiqué le directeur général du CH, Marc Bergevin, lors d’un entretien avec Jean-Charles Lajoie à l’émission JiC, jeudi.

«On a eu des discussions en septembre et ça ne s’est pas déroulé comme le voulaient les deux parties, alors on a mis ça sur la glace en attendant, a expliqué Bergevin. Je n’exclus pas qu’éventuellement on va retourner à la table de négociations.»

Danault écoulera la dernière année de son contrat lors de la saison 2020-2021. Il pourra ensuite accéder à l’autonomie complète. L’émergence des jeunes joueurs de centre Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki lors des dernières séries éliminatoires a jeté un doute sur son avenir au sein de l’équipe. Il faut toutefois considérer que Bergevin est attaché à l’attaquant québécois depuis belle lurette.

Caufield : plus de peur que de mal

Par ailleurs, le DG du Tricolore s'est fait rassurant au sujet de l'état de santé de Cole Caufield.

L’attaquant des Badgers du Wisconsin a été durement frappé par un joueur du Fighting Irish de Notre Dame le 14 novembre dernier.

«J’ai vu la mise en échec, mais je crois qu’il va être capable de jouer jeudi [ce soir contre les Wolverines du Michigan], a fait savoir Bergevin. Aux dernières nouvelles, il ne devrait pas y avoir de problème.»

Si la mise en échec était douteuse aux yeux de certains, Caufield a affirmé qu’elle était tout à fait légale. Jean-Charles Lajoie a sa petite hypothèse à ce sujet : le jeune homme veut peut-être prouver qu’il est plus coriace que son gabarit ne le suggère!

«Je ne suis pas convaincu que le comité de George Parros [aurait laissé ça passer], mais dans les rangs collégiaux, parfois, c’est un peu différent, a observé Bergevin. Le "kid" est prêt, il s’est levé. Je pense qu’il veut montrer, comme tu l’as mentionné, qu’il est tough.»

La ECHL suivie de près

Toutes les équipes de la section Nord de la ECHL ont déclaré forfait en vue de la prochaine saison, ce qui complique un peu la tâche du CH. C’est essentiellement vers ces formations que l’organisation montréalaise se tournait pour prêter ses joueurs de la Ligue américaine en surplus.

Le gardien Michael McNiven, par exemple, pourrait en souffrir. Mais Bergevin est au courant de la situation. Il a déjà commencé à chercher une solution.

«Ce sont des choses que l'on regarde de près. C’est plus difficile d’envoyer les joueurs en Europe, parce que les équipes là-bas ont droit à un nombre limité de patineurs étrangers. Pour la ECHL, on a eu des pourparlers avec Jacksonville et Wheeling pour y envoyer des joueurs. On est aux aguets.»