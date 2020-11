Le CH avantagé dans une section canadienne

Publié aujourd'hui à 09h04

Ainsi, en raison de la pandémie, les Canadiens de Montréal pourraient se retrouver au sein d’une section formée uniquement d’équipes canadiennes lors de la prochaine saison.

Est-ce une bonne nouvelle pour le Tricolore? La réponse est oui lorsqu’on s’en remet aux statistiques.

Du moins, c’est le fruit des résultats de ma recherche.

Voici ce que j’ai trouvé.

Au cours des cinq dernières saisons, soit depuis la saison 2015-2016, les Canadiens ont conservé une fiche cumulative de 50 victoires, 19 défaites et 11 revers en bris d’égalité contre les six autres équipes canadiennes (Ottawa, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver).

50 victoires en 80 parties. Une statistique éloquente. Non?

Lors de cette période (2015-2016 à 2019-2020), le Tricolore a signé un total de 189 victoires dans la LNH. C’est donc dire que 50 des 189 victoires ont été obtenues face aux six équipes canadiennes ce qui représente 26% des victoires de l’équipe. Une statistique qui a de quoi rendre les amateurs optimistes.

La seule équipe canadienne qui donne du fil à retordre aux Canadiens sont les Oilers d’Edmonton.

Voici, de façon détaillée, les statistiques des Canadiens contre les équipes canadiennes depuis la saison 2015-2016.

SÉNATEURS D’OTTAWA

Montréal a conservé une fiche de 14-3-4 contre les Sénateurs.

Montréal n’a pas perdu en temps réglementaire à ses 9 derniers matchs (7-0-2) contre les Sénateurs.

Carey Price a signé 27 victoires contre les Sénateurs, un sommet personnel face à une équipe de la LNH.

MAPLE LEAFS DE TORONTO

Montréal a conservé une fiche de 12-4-3 contre les Maple Leafs.

Montréal est sur une séquence de 4 victoires contre les Maple Leafs.

JETS DE WINNIPEG

Montréal a conservé une fiche de 6-3-1 contre les Jets.

Montréal a gagné ses 4 derniers matchs à Winnipeg.

FLAMES DE CALGARY

Montréal a conservé une fiche de 7-2-1 contre les Flames.

Montréal a remporté ses 5 derniers matchs contre les Flames.

OILERS D’EDMONTON

Montréal a conservé une fiche de 3-6-1 contre les Oilers.

Montréal a perdu 5 de ses 6 derniers matchs (1-5-0) contre les Oilers.

Carey Price a fiche en carrière de 3-9-1, une moyenne de buts accordés de 3,65 et un taux d’efficacité de .861 contre les Oilers.

CANUCKS DE VANCOUVER

Montréal a conservé une fiche de 8-1-1 contre les Canucks.

Montréal n’a pas perdu en temps réglementaire à ses 9 derniers matchs (8-0-1) contre les Canucks.

Carey Price a une fiche de 13-2-3, une moyenne de buts accordés de 2,20 et taux d’efficacité de .935 en carrière contre l’équipe de sa province natale.

Advenant la création d’une section canadienne, ces statistiques ne garantiraient pas des victoires aux Canadiens de Montréal, mais la tendance démontrée par les chiffres présentés dans ce texte donne de l’espoir aux amateurs.

Et avec ce qui nous vivons présentement, vivre d’espoir fait du bien.