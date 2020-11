Isiah Campbell évite le pire

Sévèrement coupé à l’avant-bras mercredi lors d’un match contre les Olympiques de Gatineau au Centre Videotron, l’attaquant des Voltigeurs de Drummondville Isiah Campbell ne sera pas de retour au jeu avant quelques semaines.

«L’artère n’a pas été touchée. Les tendons et les ligaments non plus, mais son muscle a été un peu coupé. Son avant-bras est dans le plâtre. Sa blessure sera réévaluée après la période des Fêtes», a précisé le directeur général des Voltigeurs Philippe Boucher, jeudi, au «Journal L’Express».

Le joueur de 19 ans originaire de Pierrefonds a été coupé à l’avant-bras gauche par le patin d’un adversaire des Olympiques et il a perdu beaucoup de sang sur la patinoire avant de retraiter au vestiaire. Il a ensuite été transporté dans un hôpital de Québec.

Même s’il ne pourra revenir au jeu avant un certain temps, Campbell a eu l’autorisation de retrouver ses coéquipiers dans la bulle de la LHJMQ au Centre Videotron et d’y rester jusqu’à la fin de l’événement, soit le 27 novembre.