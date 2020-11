Régis Labeaume se souvient très bien de l’arrivée de Jean Pagé à Québec.

«Je me souviens quand Jean Pagé a commencé sa carrière à Québec. C’était le plus beau gars de la ville! Les filles étaient folles de lui! Il était plus vieux que nous, alors on se disait que c’était parce qu’il n’avait pas le même âge que nous!», a lancé le maire de Québec avant d’éclater de rire, jeudi, à l’occasion de l’émission spéciale de Dave Morissette en direct consacrée à Jean Pagé en cette journée de sensibilisation au cancer de la prostate. Voyez cette entrevue dans la vidéo ci-dessus.

Labeaume, qui a aussi combattu ce même cancer, agit aujourd’hui comme ambassadeur de la campagne Noeudvembre,

«Il y a tellement de monde qui a pris soin de moi. J’en suis encore ému. Jean Pagé a fait connaître PROCURE. Il a été extraordinaire. Quand mon cancer est arrivé, Jean était en fin de vie. J’ai dit aux gens de PROCURE : "Demandez-vous ce que vous voulez, je vais le faire".

«Il faut dire aux gars de se faire tester parce que c’est courant un cancer de la prostate. Il faut y penser.»

Pour faire un don, rendez-vous au https://www.noeudvembre.ca.