Une demande de trop de la LNH aux joueurs?

La Ligue nationale de hockey (LNH) demanderait à ses joueurs un report de 13 % de leur rémunération de la prochaine saison dans le cadre des négociations impliquant les deux parties.

C’est du moins ce qu’a avancé mercredi le quotidien New York Post. Pour sa part, l’expert hockey de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman a précisé qu’il ne s’agit pas d’une proposition en bonne et due forme, mais qu’en revanche, l’idée a été abordée entre la ligue et le syndicat.

Pour la prolongation de six ans de la convention collective signée en juillet, l’Association des joueurs avait accepté un report de 10 % de la paie. Cet argent sera réparti en trois remises égales prévues en octobre 2022, 2023 et 2024.

Par ailleurs, si les joueurs consentent à cela, ils ne pourraient toucher des salaires au prorata de leur boni de signature si applicable, toujours d’après Friedman. En fait, certains hockeyeurs risquent de ne pouvoir obtenir leur boni si un report de paie supplémentaire est éventuellement confirmé.

Les paramètres du retour au jeu de la LNH demeurent à déterminer. Le circuit Bettman aimerait amorcer la prochaine campagne le 1er janvier.