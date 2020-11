Matthieu Quiviger a connu une superbe carrière en tant que joueur de football.

Ancien de l’Université McGill dans le RSEQ et des Alouettes de Montréal dans la Ligue canadienne de football (LCF), l’homme aujourd’hui âgé de 50 ans a dû mettre fin à sa carrière en raison de récurrentes blessures aux genoux.

Mais le passionné de football qu’il est n’allait certainement pas demeurer loin des terrains bien longtemps...

Rapidement, Quiviger s’est trouvé du boulot en tant qu’analyste football, poste qu’il occupe d’ailleurs présentement pour la chaîne TVA Sports. Si le sympathique homme accomplit présentement une solide besogne lorsque vient le temps de vulgariser le sport qu’il a toujours pratiqué, il n’est pas faux de dire que ses débuts en tant qu’analyste ont été... très compliqués!

De passage à l’émission «Dave Morissette en direct», mardi, l’ex-athlète a raconté sa première expérience dans le monde des médias. L’anecdote s’est produite bien avant son arrivée à TVA Sports. Et il ne l’oubliera pas de sitôt!

«Je me souviens que c’était un match qui impliquait les Roughriders de la Saskatchewan. C’est d’ailleurs cette équipe qui m’avait repêché. Moi, je suis un ancien joueur de la LCF, alors je me présente en studio sans feuilles, pas du tout préparé. Je me dis : “j’ai joué dans cette ligue-là, ça va être facile!”

«Dès la fin du premier quart, je me suis rendu compte de mon erreur. J’ai compris à quel point je n’étais pas préparé. Je répétais toujours les mêmes choses! Le lendemain, Bertrand Raymond m’avait réservé une place dans sa chronique du Journal! Il avait écrit : “une analyse terrible”. Je me suis fait ramasser!»

Malgré ce premier épisode tumultueux, Quiviger ne s’est pas découragé (son actuel poste en est la preuve!) et a redoublé d’efforts pour atteindre l’excellence.

«Quand ces choses t’arrivent, tu ne peux que t’améliorer!»

Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus, où l’expert football Charles-Antoine Sinotte dévoile également la façon dont il a fait son entrée dans l’univers médiatique.