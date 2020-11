Repêchage de la NBA: trois futures vedettes?

Le repêchage de la NBA, prévu ce mercredi 18 novembre, rassemble plusieurs espoirs prometteurs, dont LaMelo Ball. Coup d’œil sur les plus intéressants joueurs de cette cuvée 2020 :

LaMelo Ball

Maintenant âgé de 19 ans, LaMelo Ball est pressenti depuis des années pour être une future vedette de la NBA. Il représente le dernier joyau de la famille Ball, au sein de laquelle le père LaVar s’implique férocement dans le développement de ses fils. Il y a eu Lonzo, choisi deuxième au total par les Lakers de Los Angeles au repêchage de 2017 et maintenant avec les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, puis LiAngelo, qui n’a pas encore joué dans la NBA.

À propos de LaMelo, il n’avait que 16 ans quand il s’est joint à un club professionnel en Lituanie. Au cours de la dernière saison, il a plutôt joué en Australie, étant d’ailleurs nommé recrue de l’année dans la National Basketball League (NBL). LaMelo Ball est surtout reconnu pour sa vision du jeu et ses qualités de passeur. Les Timberwolves du Minnesota, qui ont rencontré le jeune homme plus tôt cette semaine, pourraient se laisser tenter par sa sélection au premier rang. Sinon, les Warriors de Golden State, qui détiennent le deuxième choix, ont également démontré de l’intérêt.

James Wiseman

Mesurant 7 pi et 1 po, James Wiseman présente de bonnes qualités athlétiques. Né à Nashville, aux États-Unis, il est un produit des Tigers de l’Université Memphis. Wiseman a cependant été suspendu par la NCAA quand on a découvert que l’entraîneur des Tigers, Anfernee «Penny» Hardaway, lui avait versé de l’argent, en 2017, pour supposément l’aider au niveau financier. Malgré cette situation l’ayant empêché de se faire valoir au cours de la récente saison, Wiseman demeure parmi les meilleurs espoirs en vue du repêchage.

Anthony Edwards

En plus de son talent sur le court, Anthony Edwards a une personnalité flamboyante. Le joueur des Bulldogs de l'Université Georgia a tout ce qu’il faut pour être une future vedette de la NBA, même si, dans une récente entrevue avec le réseau ESPN, il a avoué candidement qu’il aurait préféré être un joueur de football et être repêché dans la NFL... Edwards adore également le rap, lui a déjà enregistré quelques chansons. On croit que le phénomène sera choisi parmi les trois premiers, soit par les Timberwolves, les Warriors ou encore les Hornets de Charlotte.