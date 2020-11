Les Saguenéens renouent avec l'action

Comme pour plusieurs autres équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le début de saison 2020-2021 n'a pas été de tout repos pour les Saguenéens de Chicoutimi.

Après avoir disputé quatre rencontres entre le 2 et le 11 octobre, la formation du Saguenay a joué un match le 3 novembre et plus rien depuis.

Les Saguenéens renoueront avec l'action ce soir, dès 19h, sur les ondes de TVA Sports alors qu'ils feront face aux Tigres de Victoriaville.

Les Tigres, de leur côté, ont joué mardi dans ce qui était le tout premier match disputé dans la bulle du Centre Vidéotron, à Québec.

Les hommes de Carl Mallette ont perdu 5-1 face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Il s'agissait de leur première défaite de la campagne, eux qui montrent un dossier de 4-1-0.

La troupe de Yanick Jean montre elle aussi une belle fiche après cinq rencontres : 3-1-1. Elle sera toutefois privée des services de Dawson Mercer et de Hendrix Lapierre, qui ont quitté pour participer au camp d'Équipe Canada junior.