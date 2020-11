À l’approche de l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la NBA, les Raptors de Toronto sont clairs sur leurs intentions envers Fred VanVleet.

«Nous l’avons dit publiquement, en privé, de toutes les manières possibles. Il est notre priorité numéro 1. Notre plus grosse priorité en cette période morte, c’est de le ramener avec nous», a insisté le directeur général des Raptors, Bobby Webster, mardi, dans une entrevue rapportée par Sportsnet.

«Il a très bien fait ces quatre dernières années et nous voulons que ça continue. Tout est positif [jusqu’à présent]», a-t-il ajouté.

Âgé de 26 ans, VanVleet est l’un des plus gros noms en vue de l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la NBA, qui s’ouvrira vendredi.

D’autres équipes, telles les Pistons de Detroit, les Knicks de New York et les Suns de Phoenix, ont déjà démontré de l’intérêt pour ses services.

N’ayant jamais été repêché, VanVleet s’affirme maintenant comme l’un des meilleurs meneurs de la ligue dans les deux sens du terrain.

L’an dernier, il a touché un salaire de 9,3 millions $ avec les Raptors. Il a récemment affirmé en entrevue à la baladodiffusion «The Old Man and the Three» qu’il voulait être payé et qu’il n’était pas gêné de demander une hausse de salaire substantielle.