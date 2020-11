Après avoir pris sa retraite en 2010 à l’âge de 23 ans, Valérie Tétreault est maintenant directrice des communications chez Tennis Canada. Elle agit également comme analyste lors des matchs de tennis diffusés à TVA Sports.

«J’étais aux alentours de la 100e place mondiale et je me demandais si j’avais ce qu’il fallait pour être top 50, et être capable de bien gagner ma vie avec ce sport-là». Valérie Tétreault a alors pris une décision qu’elle affirme avoir mûrement réfléchie.

Malgré ce changement de carrière en bas âge, celle qui est maintenant jeune maman dit n’avoir aucun regret. Elle affirme cependant avoir trouvé plutôt intimidants ses débuts à la télévision. «Ça en a surpris plusieurs dans mon entourage parce que je suis quelqu’un d’introverti et de réservé. Mon collègue Paul Rivard m’a beaucoup aidé».

L’ancienne joueuse de la WTA a pu compter sur ses qualités d’athlètes pour avancer dans le milieu des médias. «Je suis quelqu’un qui aime travailler fort. C’était l'une de mes forces comme joueuse de tennis et c’est ce que j’ai essayé d’emmener dans ma deuxième carrière. Je suis une personne humble et je sais qu’il y a toujours place à l’amélioration. Ça fait en sorte que je peux continuer de progresser».

Valérie Tétreault soutient que son plus grand défi comme analyste de tennis est de faire comprendre son sport à différents publics. «Il y a un public très connaisseur qui aime le tennis depuis très longtemps, et un public de nouveaux adeptes qui découvrent le sport à cause de jeunes sensations comme Bianca Andrescu».

Voyez le segment complet du passage de Valérie Tétreault à l’émission Dave Morissette en Direct», dans la vidéo ci-dessus.