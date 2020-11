«Ce que dit Zlatan, ça ne m'intéresse pas» -Henry

C’est un secret de polichinelle, l’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal, Thierry Henry a toujours été très exigeant envers ses joueurs.

Pour l’ancienne gloire française, une qualité est primordiale pour tout joueur de soccer qui se respecte : le travail.

Dans le cadre d’un long entretien accordé au TVASports.ca, il a d’ailleurs cité en exemple le cas de l’un des plus grands joueurs de l’histoire pour illustrer son point de vue.

«Les gens aiment Messi et Ronaldo, mais ils ne parlent pas du travail. Ils aiment voir un joueur marquer 700 buts, mais ils ne parlent pas du travail. Prenez par exemple Zlatan Ibrahimovic (39 ans). S’il joue toujours, c’est qu’il est professionnel dans son approche. C’est tout.

«Tout le monde parle de ses citations, mais moi ça ne m’intéresse pas. Je suis plutôt impressionné par le fait qu’il ait encore le corps d’un jeune de 16 ans. Ça, ça me parle. Il travaille plus dur que tout le monde. Ça, c’est à souligner! Mais les gens préfèrent parler de ses déclarations. On ne parle pas assez du professionnalisme de Zlatan.»

Voyez, dans la vidéo ci-dessus, un montage des meilleurs moments de l'entretien de Thierry Henry.