Une «zone tampon» dans le calendrier de la LNH

Il y aura une sorte de «zone tampon» dans le prochain calendrier de la Ligue nationale de hockey (LNH) entre la fin de la saison régulière et le début des séries éliminatoires.

C’est ce qu’a rapporté Renaud Lavoie, lundi, lors de l’émission JiC.

«L’objectif, c’est de terminer la saison régulière le 1er mai, a indiqué le journaliste de TVA Sports. Par contre, ça ne veut pas dire que les séries vont commencer le 4 mai. Ça se peut qu'elles commencent un petit peu plus tard.»

«Si on doit reporter des matchs parce qu’il y a trop de cas de COVID-19 dans une équipe, c'est très simple : on les reprend vers la fin de la saison.»

Les séries éliminatoires pourraient se terminer autour du 10 juillet, mais encore là, la COVID-19 pourrait perturber les plans.

«Ça se peut que ce soit un peu plus long si on doit commencer plus tard ou appuyer sur le bouton pause pendant un certain moment», a mentionné Lavoie.

Par ailleurs, le commissaire adjoint de la Ligue, Bill Daly, a exclu la possibilité d’utiliser le pourcentage de points afin de déterminer les équipes qualifiées pour les séries la saison prochaine.

L'été dernier, un tournoi composé de 24 équipes avait exceptionnellement été mis en place, et le pourcentage de points avait été employé pour tracer une ligne entre les équipes qualifiées et exclues. La solution était logique, car les équipes n’avaient pas toutes disputé le même nombre de matchs de saison régulière au moment de la suspension des activités annoncée le 12 mars dernier.

Or, la LNH prévoit revenir à la formule habituelle. En 2021, le nombre de points devrait donc déterminer la position des équipes dans la course aux séries.

