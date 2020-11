De rares nouvelles de Michael Schumacher

Les nouvelles se suivent et se ressemblent dans le cas de Michael Schumacher. Le septuple champion du monde de Formule 1 «continue de se battre», selon le président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), Jean Todt.

Quelques heures après que le Britannique Lewis Hamilton eut égalé le nombre de sacres du légendaire allemand, Todt a donné une entrevue au réseau français RTL, lundi. Il est toutefois demeuré évasif, comme toujours, puisque la famille de «Schumi» souhaite que la convalescence de celui-ci se déroule dans l’intimité.

«Vous savez que c’est une question sur laquelle je dois demeurer extrêmement réservé, a dit Todt. Mais je vois Michael très souvent, une à deux fois par mois, et ma réponse est tout le temps la même: il se bat et on ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s’améliorent.»

Lorsque questionné sur les conséquences du confinement sur Schumacher, Todt a indiqué qu’il n’était pas touché. «Non pas du tout. Il est très bien entouré et il est confortablement installé», a-t-il fait valoir.

Schumacher a subi un traumatisme crânien lors d’un accident de ski, le 29 décembre 2013, qui a nécessité une intervention chirurgicale au cerveau. Depuis, très peu d’informations ont été communiquées.

S’il est impossible de savoir quel est l’état de santé réel de Schumacher, son ancien patron chez Ferrari a donné un petit indice. En effet, il semble que Michael suit le parcours de son fils Mick Schumacher, qui occupe le premier rang au classement de la Formule 2 et qui pourrait amorcer sa carrière en F1 dès la prochaine saison.