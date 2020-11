«Ma surprise à moi, c’est que je vais le battre»

Les amateurs de boxe seront servis samedi, alors que la ville de Rimouski vibrera au rythme du tournoi «Le Carré d’As», présenté par Eye of the Tiger Management.

L’événement verra notamment Mathieu Germain (18-1-1, 8 K.-O.) et Yves Ulysse Junior (18-2, 9 K.-O.) en découdre à l’occasion d’un duel où les ceintures WBC francophone et NABF des super légers seront à l’enjeu.

Il y a quelques jours Ulysse a lancé une première offensive en mentionnant «qu’il réservait une surprise» à Germain.

En entrevue lundi à l’émission «JiC», celui que l’on surnomme «G-Time» a répliqué à son futur rival.

«Pour ma part, je ne m’occupe pas des histoires de bisbille avant mes combats. Je m’occupe de ma préparation. Je peux simplement vous dire que peu importe la surprise qu’il a pour moi, j’en aurai une pour lui en retour. La surprise que je lui réserve, moi, c’est que je vais le battre samedi.»

Pas de problème à être le négligé

Mathieu Germain est bien clair : il n’a aucun problème à occuper la chaise de «négligé» en vue de son duel contre Ulysse Junior. Ça tombe bien, parce que les preneurs aux livres favorisent largement son adversaire.

«Ça ne me dérange pas du tout! Négligé ou pas, j’ai des choses à faire et je vais les faire. Je vais sortir avec la victoire et c’est aussi simple que ça. Au pire, il y a certaines personnes qui vont faire de l’argent en pariant sur moi! Je vais en rendre certains heureux!»

Voyez l’entrevue complète de Mathieu Germain dans la vidéo ci-dessus.