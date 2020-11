Jack Quinn obtient son contrat

Les Sabres de Buffalo se sont entendus lundi avec l’attaquant Jack Quinn, huitième sélection du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Il s’agit d’un contrat d’entrée de trois ans pour le patineur de 19 ans. L’équipe n’a pas dévoilé les détails financiers.

En 2019-2020, Quinn a inscrit 52 buts et totalisé 89 points en 62 parties avec les 67’s d’Ottawa, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL), tout en maintenant un différentiel de +48.

«Quand je pense à Buffalo, je pense à une grande ville sportive et à une grande ville de hockey, avait déclaré Quinn après avoir été repêché. Je suis très excité juste à cause de ça, tout d'abord. Et aussi, je pense que c’est un endroit parfait pour moi. Je suis très excité de pouvoir essayer de faire ma place dans l’équipe.»