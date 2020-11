Immense transaction impliquant Chris Paul

Les Suns de Phoenix ont acquis Chris Paul du Thunder d’Oklahoma City, en retour de Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque et d'un choix conditionnel de premier tour.

Le site The Athletic a rapporté la nouvelle, lundi. Le Thunder obtiendra le choix de 2022 s’il est hors du top 12. Les sélections de 2023 et de 2024 sont également protégées si elles figurent respectivement dans le top 10 et le top 8. La première sélection de 2025 changera automatiquement de main si la compensation n’a pas déjà été versée.

Faisant l’objet de nombreuses rumeurs au cours des dernières semaines, Paul a maintenu des moyennes de 17,6 points, cinq rebonds et 6,7 mentions d’assistance par rencontre en 2019-2020, sa seule saison avec le Thunder.

L’athlète de 34 ans a été invité 10 fois au match des étoiles de la NBA et a terminé quatre fois au sommet au chapitre des mentions d’assistance.

En vue de la prochaine saison qui se mettra en branle le 22 décembre, la NBA a levé le moratoire sur les transactions lundi, à midi.