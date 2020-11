CH: des chandails qui ne seront pas oubliés

Au fil des années, le Canadien de Montréal a porté plusieurs uniformes, misant toutefois sur la stabilité depuis 1946.

Lorsque l’équipe a décidé d’opter pour un uniforme alternatif, elle s’est toujours tournée vers le passé. C’est un peu ce qu’elle a fait avec le troisième chandail dévoilé lundi, puisqu’il s’agit de celui porté entre 1974 et 2007, non sans avoir inversé le rouge et le bleu.

Voici un aperçu des récents uniformes que le Tricolore a sorti des boules à mites.

En bleu

Lors des festivités du 100e anniversaire de l’équipe, les partisans ont été choyés avec plusieurs anciens uniformes réutilisés pour une première fois.

En effet, le premier chandail de l’équipe porté lors de la première saison de l’équipe en 1909-1010 – majoritairement bleu avec un C blanc – et celui pour la saison suivante – rouge avec une feuille d’érable verte dans laquelle étaient inscrites les lettres C et A – ont effectué un retour à l’occasion de rencontres disputées au Centre Bell.

Crédit photo : Eric Bolte

Le chandail de barbier

Si l’uniforme de la campagne 1911-1912 est demeuré aux oubliettes, celui de 1912-1913, surnommé «chandail du barbier», a marqué les esprits lors de son retour éphémère, avec ses rayures successives bleues, blanches et rouge. D’ailleurs, de nombreux journalistes ont rapidement déploré la difficulté à bien lire le nom et le numéro des joueurs inscrits à l’arrière.

Le gilet de 1915-1916, soit le dernier sur lequel figurait la lettre A à l’intérieur du C, a également eu son moment de gloire.

Crédit photo : Agence QMI

Rareté

Le Canadien n’a que très rarement porté un troisième chandail dans une saison. La campagne 2006-2007 a été l’une des exceptions, puisque le club a porté à quelques reprises le chandail blanc marqué d’une bande rouge et bleue derrière le logo. Il s’agissait alors d’un clin d’œil au chandail utilisé entre 1944 et 1947.

Outre ces saisons particulières, seuls quelques événements marquants ont poussé l’équipe à lancer des chandails différents. La Classique hivernale de 2016 - tenue au Gillette Stadium de Foxboro - et la Classique des 100 ans de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2017 - organisée à Ottawa - ont notamment incité l’équipe à apporter de légères modifications à son uniforme régulier.