Quelques déconfitures célèbres de Tiger Woods

L’Américain Tiger Woods a connu dimanche une journée qu’il devrait garder en mémoire pendant longtemps, mais vraiment pas pour les bonnes raisons.

Le champion du Tournoi des Maîtres 2019 est loin d’avoir fait honneur à ce statut au 12e trou du célèbre parcours d’Augusta, en Géorgie. Sur une normale 3, il a totalisé 10 coups, envoyant sa balle quelques fois dans l’eau et les fosses de sable.

En fait, il s’agit de son pire pointage pour un seul trou depuis le début de son illustre carrière professionnelle. L’ex-numéro 1 mondial a finalement conclu la journée avec une ronde de 76 (+4) et un cumulatif de 287 (-1) bon pour le 38e rang.

Woods a évoqué la direction changeante du vent pour expliquer ses mésaventures du jour, mais ce ne fut pas ainsi quand il a eu à justifier d’autres ennuis sur le terrain. Voici d’autres trous qui ont fait la vie dure au Tigre au sein de la PGA.

Troisième trou du Muirfield Village Golf Club, tournoi Memorial, 1997

Quelques mois après avoir amorcé sa carrière professionnelle, Woods s’est présenté au tournoi Memorial au début de l’année 1997 et a éprouvé des ennuis durant tout le weekend. Sa troisième et dernière ronde s’est terminée avec une fiche de 74, mais surtout, un pointage de 9 sur une normale 3. Cette piètre performance lui a valu une égalité à l’avant-dernier rang et un total de +5. Le seul golfeur qu’il a réussi à devancer fut son compatriote John Daly.

Avant dimanche, il s’agissait du plus mauvais pointage de l’Américain pour un trou.

16e trou de l’Oakland Hills Country Club, Omnium des États-Unis, 1996

Le jeune joueur amateur qu’était Woods avait commencé la compétition en force avec un oiselet tôt dans la ronde initiale, mais à partir du 14e fanion, ce fut l’effondrement total. Trois bogueys, un double boguey et un quadruple boguey (un pointage de 8 sur une normale 4) durant les cinq derniers trous lui ont donné une carte de 76 et éventuellement, le 82e échelon pour l’ensemble du tournoi. Malgré ses problèmes de la veille, il avait rebondi avec un 69 pour éviter le couperet après 36 trous, mais ce fut largement insuffisant pour la suite. Il a fini avec 14 coups au-dessus du par.

10e trou du Royal Troon Golf Club, Omnium britannique, 1997

La seule autre présence aussi désastreuse de Woods sur un trou dans le cadre d’un majeur date de 1997, année de sa première participation à l’Omnium britannique en tant que professionnel. Pour tout le weekend, celui qui avait gagné peu auparavant le Tournoi des Maîtres n’a pas mal fait, prenant la 24e place. Toutefois, certains se rappelleront de son quadruple boguey au 10e trou lors de sa deuxième ronde. En dépit de quelques coups d’éclat, incluant un aigle au 16e fanion au cours de son troisième 18 trous, il a fini à 12 coups du vainqueur, Justin Leonard.