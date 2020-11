NFL : une section qui n’en finit plus de sombrer

Comme plusieurs experts de football le soulignent, la section Est de l’Association nationale se démarque par sa médiocrité en 2020 et les matchs de dimanche lui ont permis de réaliser un autre «fait d’armes» peu enviable.

Ainsi, après 10 semaines d’activités de cette division, ses quatre équipes affichent un différentiel de points marqués et concédés de -25 ou pire. La seule autre section ayant offert des statistiques aussi mauvaises depuis 1970 est la Sud de l’Américaine en 2015.

Pendant que les Cowboys de Dallas étaient inactifs, les Eagles de Philadelphie ont plié l’échine 27 à 17 devant les Giants de New York. Ces deux clubs revendiquent des dossiers respectifs de -29 et de -41; cependant, les seconds ont disputé une partie de plus que leurs rivaux.

Pour sa part, l’équipe de Washington a perdu 30 à 27 contre les Lions de Detroit, ce qui lui vaut un bilan de -38. Enfin, Dallas se trouve à -86 et occupe la cave de la division avec deux gains en neuf sorties. Actuellement, Philadelphie est en tête avec seulement trois victoires à son actif.

En 2015, seuls les Texans de Houston avaient joué au-dessus de ,500 dans la Sud de l’Américaine. Les Colts d’Indianapolis s’étaient contentés du deuxième échelon avec un dossier de 8-8.