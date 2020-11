Le neveu des frères Manning époustouflant!

Le neveu des célèbres Peyton et Eli Manning, Arch Manning, a été tout simplement spectaculaire, samedi.

Le quart-arrière, qui est encore au secondaire, a lancé cinq passes de touché dans un gain de 76 à 0 de Newman High School contre Cohen High School.

Encore plus impressionnant, le jeune homme de 15 ans a réussi l’exploit en seulement un quart. Il a complété neuf de ses 11 passes tentées pour 169 verges et cinq majeurs, et ce, lors du premier quart. Quand il a quitté la rencontre, son équipe menait déjà 46 à 0.

Arch Manning est le fils de Cooper Manning, qui est l’aîné des deux champions du Super Bowl.

Le plus jeune prodige provenant de la famille Manning est déjà pressenti pour être le premier choix du repêchage 2023 de la NFL.