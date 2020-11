Roethlisberger devrait y être

Le quart-arrière numéro 1 des Steelers de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, devrait être à son poste contre les Bengals de Cincinnati, dimanche.

L’entraîneur-chef Mike Tomlin a indiqué qu’il s’attendait à ce que le nom de son athlète soit retiré de la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19 prochainement. Il a fait cette déclaration dans le cadre de son point de presse de vendredi.

Le pivot de 38 ans s’était également blessé aux deux genoux, la semaine dernière, dans un gain de 24 à 19 contre les Cowboys de Dallas.

Selon Tomlin, cela n’incommodera pas son quart-arrière contre les Bengals.

Les Steelers de «Big Ben» sont la seule équipe toujours parfaite dans la NFL, eux qui ont connu le plaisir de la victoire lors de leurs huit sorties jusqu’à maintenant en 2020.

Cette saison, Roethlisberger a complété 68% de ses relais pour 1934 verges de gains et 18 touchés.

McCaffrey de retour sur les lignes de côté

C’était un secret de polichinelle, mais les Panthers de la Caroline ont officialisé l’absence du porteur de ballon Christian McCaffrey pour leur affrontement de dimanche contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Le demi offensif souffre d’une blessure à une épaule. Il s’était blessé la semaine dernière face aux Chiefs de Kansas City. Ce duel marquait son retour au jeu après avoir raté six matchs des siens, et ce, en raison d’une blessure à une cheville subie lors de la deuxième semaine d’activités.

Contre les champions en titre du Super Bowl, McCaffrey avait célébré son retour au jeu en inscrivant deux touchés, un au sol et un via les airs. Il a également amassé 69 verges en 18 courses et 82 autres verges en 10 attrapés.

Contre les «Buccs», c’est Mike Davis qui retrouvera le poste de porteur de ballon numéro 1 des Panthers. Ce dernier avait très bien fait en l’absence de McCaffrey.