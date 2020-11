NFL: top 5 des meilleures recrues en 2020

S’il y a bien une ligue où un joueur de première année peut faire une différence majeure dans une formation, c’est bien la NFL.

Alors que le circuit Goodell en est à sa 10e semaine d’activités, l’Agence QMI propose un top 5 des meilleures recrues de la saison 2020.

1. Joe Burrow – Quart-arrière – Bengals de Cincinnati

Le tout premier choix du dernier repêchage de la NFL ne déçoit pas à sa première campagne dans la NFL. Malgré le fait qu’il évolue avec une équipe qui manque cruellement de talent, il est en voie de battre le record d’Andrew Luck pour les gains aériens. La marque est de 4374 verges, alors que Burrow en a présentement de 2272 verges.

Les 221 passes complétées du pivot des Bengals à ses huit premières rencontres représentent un record.

Burrow a aussi permis à sa formation d’amasser plus de gains qu’en 2019, lui qui a déjà connu le bonheur de la victoire à deux reprises cette saison.

2. Antoine Winfield fils – Maraudeur – Buccaneers de Tampa Bay

Aucune recrue défensive n’a autant d’impact que Winfield fils sur son équipe en 2020. Le choix de deuxième ronde (45e au total) a amassé 51 plaqués, dont 34 en solitaire. Il a aussi réussi une interception et deux sacs du quart.

Winfield fils est l’un des deux seuls joueurs de première année à avoir enregistré au moins 30 plaqués, un sac du quart et une interception à ses neuf premiers matchs.

3. Justin Jefferson – Receveur de passes – Vikings du Minnesota

Le receveur de passes est une bénédiction pour les Vikings, puisque Jefferson a habilement remplacé la production de Stefon Diggs dans leur formation.

En huit affrontements, le jeune homme de 21 ans a réalisé 34 attrapés pour 627 verges de gains et trois majeurs. Ces statistiques le placent en première position dans son équipe et parmi toutes les recrues.

4. Patrick Queen – Secondeur – Ravens de Baltimore

Queen est particulièrement impressionnant avec sa stature et sa fougue sur le terrain. Le 28e choix au total du dernier repêchage a envoyé au sol 52 adversaires, 38 fois en solitaire et a réussi deux sacs du quart. Il a également récupéré deux ballons échappés et en a ramené un sur 53 verges pour un touché.

5. Justin Herbert – Quart-arrière – Chargers de Los Angeles

Le quart recrue a joué de chance pour obtenir son premier départ, alors qu’une erreur médicale a forcé Tyrod Taylor à lancer la serviette lors de la deuxième semaine d’activités de la NFL.

Herbert a performé et s’est assuré de ne pas retourner sur le banc depuis. En sept parties, il a complété 67% de ses relais pour 2146 verges et 17 majeurs. Il a été victime de seulement cinq larcins.

Herbert n’a toutefois pas été en mesure d’engranger beaucoup de victoires, lui qui a subi six revers. Il a cependant perdu l’ensemble de ces matchs avec un écart de sept points ou moins.