Les Warriors veulent tester leurs partisans

Les Warrios de Golden State ont bien l’intention d’accueillir des partisans au Chase Center lors de la saison 2020-2021 de la NBA et ils prendront les grands moyens pour y arriver.

Dans un entretien avec le réseau ESPN, le propriétaire de l’équipe Joe Lacob a indiqué que son club avait l’intention de tester pour la COVID-19 tous les amateurs qui se rendront au domicile de son équipe.

Il veut que son stade soit rempli à 50% de sa capacité maximum et il affirme que cela lui coutera environ 30 millions $.

«Je ne veux pas seulement le faire et montrer au monde entier que c’est possible, je suis prêt à dépenser de l’argent pour le faire, a clamé Lacob. C’est sérieux, c’est un problème sérieux. Nous ne pouvons pas maintenir ça pendant des années, car si ça dure pendant plusieurs années, il n’y aura plus de NBA.»

«La ligue ne peut pas survivre si nous n’avons pas de partisans, a-t-il ajouté. Nous ne pouvons pas faire ça pour un an. Nous nous débrouillerons tous pendant un an, mais supposons que nous soyons dans cette situation l’année prochaine. Nous parlons maintenant de graves dommages financiers pour beaucoup de personnes.»

Lacob a aussi affirmé que ses employés planchaient sur ce projet depuis l’arrêt des activités du circuit Silver, le 11 mars dernier.

Les Warriors utiliseraient le test de dépistage PCR. C’est le même type de tests qu’utilisaient la NBA et le baseball majeur pendant leur retour au jeu cet été.

Une version de ce test qui donne un résultat en 15 minutes vient de faire son apparition et est présentement utilisée par les grandes productions hollywoodiennes.

En plus du dépistage, les Warriors obligeront leurs partisans à porter le masque et à pratiquer la distanciation physique à l’intérieur du Chase Center.

L’équipe de Lacob présentera son plan aux autorités de la santé publique de la Californie prochainement et devra obtenir son autorisation pour le mettre en place.

La saison 2020-2021 de la NBA doit s’amorcer à la fin du mois de décembre.