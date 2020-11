TVA Sports permettra aux amateurs ainsi qu’aux partisans des équipes de la LHJMQ de partout au Québec de vivre le seul hockey en action présentement au pays alors que la chaîne sportive diffusera des matchs en direct de la bulle du Centre Vidéotron, du 17 au 27 novembre.

Diffuseur exclusif de la LHJMQ, TVA Sports présentera six matchs débutant à 19 h et mettant aux prises les Remparts de Québec, l’Armada de Blainville-Boisbriand, les Voltigeurs de Drummondville, les Saguenéens de Chicoutimi, les Tigres de Victoriaville, les Olympiques de Gatineau et les Cataractes de Shawinigan.

Sébastien Goulet assurera la description et sera accompagné de Steven Finn à l’analyse. Louis Jean sera à l’animation entre les périodes en compagnie de deux anciens du circuit Courteau, Éric Fichaud et Alexandre Picard.

«TVA Sports est très heureuse de pouvoir présenter le retour à l’action de ces jeunes athlètes d’ici dans un environnement sécuritaire. La présentation d’événements en direct est au cœur du virage amorcé par notre chaîne et cette initiative de la LHJMQ s’inscrit parfaitement dans ce sens, surtout qu’elle rallie des milliers de partisans à travers le Québec», a déclaré le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu.

Voici l’horaire de diffusion des matchs de la LHJMQ à TVA Sports au cours des prochaines semaines :