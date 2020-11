Un nouveau compagnon de trio pour Crosby

Le directeur général des Penguins de Pittsburgh, Jim Rutherford, a réalisé plusieurs changements lors de la saison morte, dont un qui impactera directement la vedette de l’équipe, Sidney Crosby.

En effet, le DG de la formation de la Pennsylvanie s’est débarrassé du gardien Matt Murray (Sénateurs) ainsi que des attaquants Patrick Hornqvist (Panthers), Nick Bjugstad (Wild) et Evan Rodrigues (Maple Leafs). Dans la transaction impliquant ce dernier, Rutherford a pu mettre la main, notamment, sur le joueur d’avant Kasperi Kapanen.

Et Kapanen risque de sourire en entendant son entraîneur-chef, Mike Sullivan, dire qu’il évoluera aux côtés de Sidney Crosby et Jake Guentzel lorsque la prochaine s’amorcera.

«Nous pensons qu’il apporte cette dimension de vitesse que je pense est complémentaire au jeu de Sid et Jake, a souligné Sullivan lors du podcast The Scoop, tel que rapporté par le site officiel de la LNH. Et il a démontré des habiletés de marqueur. Il a marqué 20 buts dans cette ligue (2018-2019). Il a une vitesse (de joueur) d’élite, a un bon physique (6 pi 1 po, 194 lb) alors il apporte une dimension de grosseur à ce trio aussi. Alors, lorsque nous jouerons dans des parties plus robustes, je pense que (Kapanen sera) un joueur qui nous aidera. Nous pensons que ces habiletés pourraient être très complémentaires à celles de Sid et Jake.

«Nous pensons qu’il commencera avec Sid et Jake. Nous verrons comment ça ira et si nous avons besoin de faire des ajustements, nous les ferons. Mais lorsqu’on regarde notre top 6 en ce moment avec Sid, Jake et Kapanen et puis avec Geno (Evgeni Malkin), Rust et Zucker, c’est un top 6 plutôt solide.»

Crosby et Guentzel évoluent ensemble depuis quelques saisons et la connexion a été instantanée. Rutherford, espère avoir trouvé le troisième morceau du casse-tête.

«Nous espérons vraiment avoir trouvé la bonne recette pour le trio de Sid, a souligné Rutherford. Il a une très bonne chimie avec Guentzel depuis un bout de temps, ce qui continuera. Nous espérons que Kapapen pourra s’avérer le bon ailier droit.»

Crosby et Guentzel ont tous les deux été blessés en 2019-2020, mais ont tout de même réussi à obtenir, respectivement 47 points (en 41 parties) et 43 points (en 39 parties) en évoluant la plupart de temps avec Dominik Simon, qui est maintenant un membre des Flames de Calgary.