Simon Kean trop dangereux pour Tyson Fury?

Tyson Fury a décidé la semaine dernière d’affronter Agit Kabayel et non Simon Kean le 5 décembre prochain en Angleterre.

Pourquoi le champion du monde WBC des poids lourds a-t-il préféré l’Allemand au Québécois? Le grand patron d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, y est allé de son hypothèse à l’émission JiC, jeudi.

«Fury avait deux choix : Simon et Kabayel. C’est lui qu’ils ont choisi pour différentes raisons. D’abord, ils le connaissent bien. Fury veut un combat pour se dérouiller avant son grand combat contre Joshua. Je pense qu’il voyait moins de danger en Kabayel. De toute façon, la blessure de Simon aurait tout bousillé.»

Kean s’est effectivement fracturé la main gauche lors d’une session avec un partenaire d’entraînement la semaine dernière. Son duel prévu le 21 novembre à Rimouski, contre l’Albertain Stan Surmacz, a donc été annulé.

Quatre combats y seront présentés. En plus des deux duels du Carré d’As (Ulysse-Germain et Claggett-Théroux), Raphaël Courchesne et Adam Dzycka seront aussi en action.

