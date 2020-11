L'année des ajustements pour Édouard Julien

Le joueur de baseball de Québec Édouard Julien revient d'un camp de perfectionnement des Twins du Minnesota qui avait lieu à Fort Myers, en Floride.

Julien, un choix de 18e tour des Twins au repêchage de 2019, effectuait un retour sur le terrain après de longs mois d'inactivité en raison d'une grave blessure à un coude.

C’est un homme heureux de goûter de nouveau au baseball qui a rencontré TVA Sports, jeudi. Voyez le reportage de Stéphane Turcot dans la vidéo ci-dessus.

C’est l’année des ajustements pour Julien. En plus de devoir composer avec un «nouveau» coude, il frappe maintenant avec des bâtons en bois et non en aluminium, comme dans les rangs universitaires.

«C’est différent de passer d’un bat de bois à un bat en aluminium, mais l’ajustement a été facile quand même. Mon coude va très bien. Je suis guéri à 100% et je suis prêt à jouer», a-t-il assuré.

Quelques semaines après avoir signé son premier contrat professionnel avec les Twins, en août 2019, il s’est blessé avec l’équipe canadienne aux Jeux panaméricains. Il a ensuite dû subir une délicate intervention chirurgicale.

Résultat : une réadaptation de plusieurs mois l’attendait à la suite de la fameuse opération de type Tommy John.

Ajoutez à cela une pandémie mondiale qui paralyse l’ensemble des activités du baseball mineur affilié, Julien ne s’était pas retrouvé dans l’entourage d’une équipe depuis... 14 mois!