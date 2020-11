La dernière discussion entre Jean Béliveau et Denis Coderre

Politicien de carrière, l’ancien maire de Montréal Denis Coderre en a rencontré, des gens, au fil des années.

Mais l’une de ses rencontres les plus marquantes aura sans aucun doute été celle du légendaire Jean Béliveau.

De passage à l’émission «Dave Morissette en direct», jeudi, Coderre a raconté la dernière discussion qu’il avait eue avec l’ancien no. 4. Un moment extrêmement émouvant, selon l’homme de 57 ans.

«Élise Béliveau m’a appelé peu avant la mort de Jean. Elle m’a alors dit que Jean voulait me voir. Je suis donc allé manger un morceau de gâteau avec Jean, Élise et Hélène, sa fille. Honnêtement, ce fut l’un de mes plus beaux moments. Jean Béliveau, c’était la classe incarnée.

«On a parlé de sport, de Montréal, d’avenir, de politique... Et à la fin, Jean m’a remercié. Je lui ai alors dit que c’est moi qui gagnerait à le remercier. D’avoir la chance de dire à quelqu’un qu’on l’aime avant qu’il parte, c’est une chance inouïe.»

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.