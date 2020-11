Décès de Todd Ewen: des textos au cœur du litige

Ayant mis fin à ses jours il y a plus de cinq ans, l’ancien joueur du Canadien de Montréal Todd Ewen fait l’objet d’un litige entre sa veuve et la Ligue nationale de hockey (LNH) tandis que des textos pourraient jouer un rôle déterminant dans le dénouement de la poursuite.

Selon des informations rapportées jeudi par le réseau TSN, les représentants de la LNH croient que le contenu retrouvé sur le téléphone intelligent du défunt devrait disculper la ligue.

Déjà, les avocats de Kelli Ewen ont laissé savoir dans des documents présentés devant la justice que la femme avait bel et bien eu une chicane avec l’ancien hockeyeur le jour de son suicide. Toutefois, le rôle de la LNH serait à la base de tout, selon la poursuite.

«Il n’y a pas eu de démenti que [Kelli] et M. Ewen se sont disputés le jour du suicide et dans les jours précédents, ont notamment écrit les avocats. La maladie diagnostiquée à M. Ewen après sa mort, l’encéphalopathie traumatique chronique, provoque de nombreux symptômes comportementaux bien connus pour faire des ravages dans les relations de la victime avec sa famille et ses amis.»

Kelli Ewen, qui a intenté une poursuite contre la LNH en avril 2019, souhaite prouver que le circuit a joué un rôle dans la mort de son ex-mari, mettant en cause les dommages au cerveau subis par le bagarreur durant sa carrière. Elle estime que la Ligue nationale a également tiré profit de la culture de la violence au hockey.