Carabins: l’équipe qui a tout changé

Les amoureux du football universitaire en manque de leur sport fétiche seront heureux d’apprendre que les Carabins de l’Université de Montréal ont un remède pour eux.

Au cours des trois prochains jeudis, le club de l’UdeM présentera les retrouvailles de sa formation championne de 2014. Rassemblés dans une visioconférence, les joueurs et les entraîneurs qui ont mis la main sur la première et unique coupe Vanier du programme revisiteront leurs trois derniers affrontements de cette conquête, qui ont été remportés de justesse.

«Les partisans de football auront accès à une multitude de choses qu’ils ne peuvent pas savoir habituellement. Il y a même quelques règlements de comptes», a affirmé Alexandre Laganière, qui était de la formation des Carabins en 2014 et qui animera les trois événements.

Des défricheurs

Ce qu’il y a de particulier dans cette conquête, c’est qu’elle déstabilisait l’ordre établi dans la conférence québécoise et même dans circuit universitaire canadien.

«Ce qui est intéressant de cette cuvée qui a remporté la coupe Vanier, c’est qu’il y a beaucoup de joueurs-clés qui ont fait partie de nos deux premières années de recrutement, à Danny [Maciocia] et moi. Nous leur avions vendu la vision d’être les premiers à remporter un championnat canadien», s’est rappelé l’entraîneur-chef des Carabins, Marco Iadeluca, qui était le coordonnateur à l’attaque à l’époque.

Cela a d’ailleurs incité Laganière à prendre le chemin de Montréal, lui qui est natif de la Vielle Capitale.

«Parfois, les gens me disent que j’aurais dû aller avec le Rouge et Or de l’Université Laval. Je leur réponds que j’aurais gagné la combientième coupe Vanier? Ils me disent qu’ils ne le savent pas. Moi, je suis très fier d’avoir remporté la première d’un programme», a raconté celui maintenant à la tête de son entreprise d’événementielle et de création de contenu.

«Ils ont amené le programme à un autre niveau, a ajouté Iadeluca. Nous n’avons peut-être pas gagné d’autres coupes Vanier depuis, mais nous avons participé à deux autres finales. Tout le monde sait que c’est possible et faisable. C’était un moment charnière pour notre programme.»

Ce jeudi, la formation 2014 des Carabins visionnera l’affrontement de la Coupe Dunsmore contre le Rouge et Or. L’événement sera présenté sur la page Facebook du programme à 19 h.