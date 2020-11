Saison importante pour un espoir québécois des Sharks

Un contrat, c’est bien, mais devant l’incertitude qui plane sur le déroulement de la prochaine saison de hockey dans les circuits mineurs professionnels, l’évidence a sauté aux yeux du gardien Zachary Émond et de son clan. À 20 ans, l’espoir des Sharks de San Jose doit jouer des matchs, pas seulement se contenter d’entraînement.

C’est dans cette optique qu’Émond a entrepris une quatrième et dernière saison dans l’uniforme des Huskies de Rouyn-Noranda.

Choix de sixième ronde des Sharks en 2018, Émond aurait normalement débuté son aventure professionnelle cet automne, que ce soit dans la Ligue américaine ou dans la ECHL, mais pandémie oblige, il a prolongé son séjour en Abitibi. Et ce n’est pas lui qui va se plaindre de la situation.

«Ça a pris une bonne discussion avec les Sharks, mon agent et les Huskies [...] Le fait que j’aie la chance de jouer maintenant, c’est ce qui a fait pencher la balance. Pour l’instant, le plan est que je fasse l’année complète au niveau junior», a dévoilé la fierté de la petite municipalité de Saint-Cyprien en entrevue téléphonique au Journal.

Le grand portier de 6 pi 3 po a été accueilli à bras ouverts dans le vestiaire de l’équipe abitibienne. Il a eu droit à un concert d’éloges de l’entraîneur-chef et directeur général Mario Pouliot qui a opté pour un ménage à trois devant le filet.

«Il nous apporte beaucoup de maturité, de stabilité et de professionnalisme. C’est le meilleur gardien de la ligue, c’est clair pour moi dans ma tête. Sa préparation, son éthique de travail et ses habitudes sont exceptionnelles», a-t-il souligné.

Les séries, une priorité

L’an dernier, à 19 ans, Émond a connu sa première campagne à titre de numéro un en participant à 53 rencontres avec une équipe vivant les lendemains des célébrations de la coupe Memorial. Il a tout de même impressionné en maintenant une moyenne de buts alloués de 3,06 et un pourcentage d’arrêts de ,908.

S’il a joué 112 matchs en carrière, son expérience éliminatoire dans la LHJMQ se limite toutefois à 10 minutes au printemps 2019 et le principal intéressé est impatient de vivre ses premières séries comme titulaire masqué. Tant que la COVID-19 ne chamboule pas tout.

«J’ai joué énormément de matchs, mais je n’ai pas eu la chance d’être numéro un en séries. Je veux avoir un grand rôle et les amener loin en séries.»

Mais ce grand rôle au tournoi printanier, il pourrait bien le trouver ailleurs qu’à Rouyn puisque Émond sera fortement demandé lors de la prochaine période des transactions.

«J’en ai parlé avec Mario et je suis conscient que c’est la possibilité qui est là. Cela dit, il est encore tôt dans la saison», a dit le gardien des Huskies qui connaît quelques difficultés depuis le début de cette campagne hors-norme avec une moyenne de buts alloués de 3,49 et un taux d’efficacité de ,887 en six départs.

Avant de penser aux équipes qui pourraient s’intéresser à ses services, Émond souhaite s’approcher de la perfection avec son jeu dans son demi-cercle.

De la constance

«Ce sera vraiment d’être constant premièrement et aussi de me concentrer à garder mon jeu toujours en contrôle. Je suis habitué à ce jeu, j’ai de bonnes lectures de jeu et je veux être techniquement le plus parfait possible», a-t-il soutenu.

Et même si la réalisation de cet objectif se fera sans Dany Sabourin, son mentor des trois dernières années, Émond retrouvera ce dernier assez vite puisqu’il a récemment été nommé entraîneur des gardiens avec le club-école des Sharks dans la Ligue américaine. La complicité du duo pourra donc se poursuivre à un autre niveau.

«On a établi une belle connexion ensemble. Dany a été capable d’amener un très bon développement à tous les gardiens qu’il a entraînés. C’est pleinement mérité et je suis heureux de le voir s’amener à San Jose. Ça va me faire une sécurité et un lien puisque ça me demandera beaucoup d’adaptation quand je ferai ma transition professionnelle.»