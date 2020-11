C’est fait pour Cole Perfetti

L’espoir des Jets de Winnipeg Cole Perfetti a signé son contrat d’entrée dans la Ligue nationale, lundi, acceptant un pacte de trois ans, d’une valeur annuelle moyenne de plus de 1,6 million $.

Le joueur de 18 ans a été choisi au 10e rang du plus récent repêchage amateur par la formation manitobaine. Durant la dernière saison, il a joué 61 matchs chez le Spirit de Saginaw et pris le deuxième échelon de la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) avec 74 mentions d’aide et 111 points.

Perfetti a totalisé 185 points, dont 74 buts, en 124 rencontres étalées sur deux campagnes dans le circuit junior ontarien. En 2018-2019, il avait dominé les recrues de l’OHL avec 37 filets et 74 points.