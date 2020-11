Un nouvel adjoint très connu se joint aux Panthers

L’ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Ulf Samuelsson a été embauché à titre d’instructeur adjoint par les Panthers de la Floride, lundi.

L’homme de 56 ans retrouvera ainsi le pilote Joel Quenneville. Effectivement, les deux hommes se sont côtoyés chez les Blackhawks de Chicago en 2017-2018 et au début de la saison suivante. Ils assumaient d’ailleurs les mêmes fonctions avant le congédiement de Quenneville après 15 matchs en 2018-2019.

Samuelsson a dirigé le Leksands IF de la ligue élite suédoise durant la dernière campagne. Il a également travaillé récemment comme recruteur pour le Kraken de Seattle, qui effectuera ses débuts dans la LNH en 2021-2022.

«Ulf est un entraîneur d’expérience avec beaucoup de connaissances. Il constituera un excellent ajout pour les Panthers, a déclaré dans un communiqué le directeur général Bill Zito. Nous sommes heureux qu’il se joigne au personnel de Joel. On s’attend à ce qu’il ait un impact sur notre formation avec sa mentalité de compétiteur.»

L’ex-arrière a œuvré comme instructeur pendant une quinzaine d’années. En plus des Hawks, il a été dans le giron des Coyotes de Phoenix et des Rangers de New York. Il a été à la barre du MODO en Suède pour deux ans ainsi que des Checkers de Charlotte, dans la Ligue américaine.