Même s’il sait pertinemment que le développement de la pandémie de COVID-19 dictera les choses, le directeur général des Red Wings de Detroit Steve Yzerman est optimiste que la Ligue nationale de hockey (LNH) tiendra une saison cet hiver.

C’est ce qu’il a affirmé récemment au quotidien «Detroit Free Press», malgré le fait que le Canada et les États-Unis montrent des éclosions de plus en plus nombreuses de la maladie.

«Je suis très optimiste, a lancé Yzerman. J'ai bon espoir. Je n'ai vraiment aucun contrôle là-dessus. La ligue ne peut pas contrôler autant de choses aussi. Je pense que l'Association des joueurs et la ligue, la coopération des deux côtés a été fantastique. Je crois comprendre qu'ils travaillent maintenant ensemble pour mettre en place un plan.»

La LNH devra toutefois être créative. Le scénario d’une section canadienne fait notamment partie des scénarios évoqués pour diminuer l’impact des mesures gouvernementales. Mais Yzerman n’a lui-même aucune idée de ce que le circuit Bettman prépare.

«En fin de compte, nous sommes limités par les gouvernements internationaux – la frontière canado-américaine – les gouvernements locaux des États, a déclaré Yzerman. Pour le moment, il semble que nous serons en mesure de proposer une sorte de plan, mais je ne sais pas précisément ce que c'est.»

«Et puis, je garde les doigts croisés pour que les choses ne glissent pas et qu’on soit incapables de jouer. Je suis optimiste que nous trouverons quelque chose qui fonctionne, et nous attendons juste des directives de la ligue sur ce que sera le plan.»

Lorsque la LNH reprendra ses activités, les Red Wings tenteront de se qualifier pour les séries éliminatoires pour une première fois en cinq saisons. Dans cette optique, Yzerman a ajouté plusieurs joueurs à sa formation sur le marché des joueurs autonomes, dont Bobby Ryan, Thomas Greiss et Vladislav Namestnikov. Il a également acquis Marc Staal des Rangers de New York.