La LHJMQ va de l'avant avec son projet de «bulle»

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé dimanche qu'elle allait de l'avant avec son événement d'environnement protégé qui aura lieu du 17 au 27 novembre au Centre Vidéotron de Québec.

Les officiers de la Santé publique du Québec ont étudié le projet d'environnement protégé de la LHJMQ au cours des derniers jours.

L'organe étatique est par la suite revenu à la ligue avec une liste de recommandations qui doivent être appliquées tout au long de l'événement. La LHJMQ a toujours et continuera à suivre les directives de la Santé publique pour assurer la sécurité de ses participants et cet événement n'en fera pas exception.



L'Assemblée des membres devait statuer sur la proposition et a voté à l'unanimité en faveur du projet d'environnement protégé. Les sept équipes situées en zone rouge - les Olympiques de Gatineau, les Voltigeurs de Drummondville, l'Armada de Blainville-Boisbriand, les Tigres de Victoriaville, les Cataractes de Shawinigan, les Saguenéens de Chicoutimi ainsi que les Remparts de Québec - vont établir temporairement leur quartier général à Québec pour chacune jouer six matchs de saison régulière.